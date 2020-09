Kritiker av den kinesiske presidenten dømt til 18 års fengsel

I rettskjennelsen fra en domstol i Beijing heter det at Ren, et tidligere medlem av kommunistpartiets elite, har underslått nærmere 50 millioner yen og at han sa seg skyldig i «korrupsjon, bestikkelser og underslag av offentlige midler».

69 år gamle Ren er tidligere styreformannen i et statlig eid eiendomsselskap. Han forsvant fra offentligheten i mars etter å ha publisert en artikkel som kritiserte president Xi Jinpings håndtering av koronaviruset i Kina.