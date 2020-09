Rekordlave seertall for annerledes Emmy-utdeling

Seersvikten kommer til tross for at det var Hollywoods første store prisutdeling etter at koronapandemien rammet, at showet foregikk på videolink og at serien «Schitt’s Creek» ble historisk da den vant alle prisene i kategorien komedie.

Den tre timer lange prisutdelingen, som ble ledet av komiker og sendt på kanalen ABC, gjorde det dårligere enn fjorårets prisutdeling på kanalen Fox. Den gang så 6,9 millioner på, mot 6,1 millioner i år, ifølge tall fra analyseselskapet Nielsen.

Prisutdelingen skjedde etter noen måneder hvor TV-serier har betydd ekstra mye for mange, men det bidro heller ikke til å øke seertallet, som har falt de siste årene. Også andre prisutdelinger opplever den samme seerflukten.

Kringkasterne ABC, CBS, NBC og Fox bytter på å sende Emmy-utdelingen og betaler 9 millioner dollar for rettighetene.