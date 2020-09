Redningsaksjon igangsatt for 180 strandede hvaler i Australia

Eksperter frykter at en tredel av de strandede grindhvalene alt har dødd etter å ha strandet på tre ulike steder i Macquarie Harbour på vestkysten av Tasmania.

Marinbiolog Kris Carlyon sier det innen mandag kveld ikke var mulig å nå de fleste av det 270 hvalene med båt. Tirsdag startet en utfordrende redningsaksjon for å redde hvalene som har de beste mulighetene til å overleve. Et mannskap på om lag 60 bestående av blant annet frivillige og fiskere deltar.

– Noen av dyrene er rett og slett for store og ligger på et ugunstig sted. Dette er nok en av de mest krevende hendelsene av denne typen vi har sett på Tasmania, sier Carlyon.

Det er ikke uvanlig at hvaler strander på Tasmania, men antallet er sjeldent høyt. Det er mer enn ti år siden sist over 150 hvaler strandet på denne måten. Carlyon sier de ikke vet hvorfor hvalene strandet, men at det kan skyldes et uhell eller feilnavigasjon.

Det er ventet at redningsarbeidet kommer til å ta flere dager, men grindhvaler er robuste skapninger, og de kan overleve i flere dager dersom forholdene ikke endrer seg, påpeker Carlyon.

Redningsmannskapene kjemper både mot kulde, regn og buktas uforutsigbare tidevann, som styres av lufttrykket.

– Det er ganske røft for folk der ute, men for hvalene er det ideelt, sier Carlyon.