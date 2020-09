Tyrkia kritiserer EUs Libya-sanksjoner

EU innførte mandag sanksjoner mot tre selskaper, fra Tyrkia, Kasakhstan og Jordan, som skal ha brutt våpenembargoen mot krigsherjede Libya.

– I en tid der det jobbes for å redusere spenningen i østlige deler av Middelhavet, er slike feilaktige avgjørelser særdeles uheldig, heter det i en uttalelse fra det tyrkiske utenriksdepartementet, som legger til at EUs avgjørelse er uten verdi for Tyrkia.

EU ble også enige om å innføre sanksjoner mot to personer som er anklaget for menneskerettighetsbrudd i Libya.

Den libyske regjeringen i Tripoli, som er anerkjent av FN, er utfordret av opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som styrer øst i landet.