Nye restriksjoner tvinger britiske puber til tidligere skjenkestopp

Statsminister Boris Johnson kunngjorde de nye tiltakene etter at britiske helsemyndigheter mandag økte det nasjonale beredskapsnivået i kampen mot koronaviruset.

Viruset sprer seg raskt, og i midten av oktober kan det bli opp mot 50.000 nye tilfeller daglig i England, advarer smitteverneksperter.

Fra torsdag av må puber, barer og andre serveringssteder stenge dørene klokken 22.

Johnson skal tirsdag informere Parlamentet om koronasituasjonen, og han skal også holde en TV-tale til det britiske folket om hva som blir gjort for å håndtere koronapandemien.

For å overbevise folk om å holde seg hjemme dersom de tester positivt for covid-19, har myndighetene sagt at de vil betale lavtlønte 500 pund, nærmere 6.000 kroner, dersom de klarer å isolere seg i 14 dager.

Samtidig trues de som bryter karantenereglene med bøter opp mot 10.000 pund, tett opp mot 12.000 norske kroner.

Nordøst i England, i Nord-Irland og i Wales er det allerede innført strengere restriksjoner på grunn av økning i smittetallene.

I alt er det registrert nærmere 400.000 smittede i Storbritannia og det er så langt meldt om 41.788 koronarelaterte dødsfall, viser oversikten til Worldometer.