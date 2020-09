Den nordirske forsamling motsetter seg «uakseptabelt» brexit-lovforslag

48 av medlemmene i forsamlingen i Nord-Irland stemte mandag for å motsette seg det omstridte lovforslaget, mens 36 ikke ønsket dette.

I resolusjonen som ble stemt gjennom, som ble fremmet av venstresidepartiet Sinn Féin, ber medlemmene om at Storbritannia oppfyller det de har forpliktet seg til i brexit-forhandlingene, skriver avisen Irish Times.

De ber også om full implementering av Nord-Irland-protokollen, at fred og stabilitet blir prioritert og at det blir jobbet for å sikre et framtidig samarbeid med EU.

Det er ventet at Johnsons lovforslag blir banket gjennom i Parlamentet i London tirsdag. Statsministeren mener vedtaket er nødvendig for å sikre normal handel mellom Nord-Irland og resten av landet. Samtidig har han vedgått at forslaget krenker folkeretten.