Navalnyj sier novitsjok ble funnet «på og i» kroppen hans

– To uavhengige laboratorier i Frankrike og Sverige og spesiallaboratoriet til det tyske forsvaret bekreftet at det var novitsjok på og i kroppen min, skriver Navalnyj i sitt første blogginnlegg siden innleggelsen.

Han bemerker at Russland fortsatt ikke har satt i gang etterforskning, og at det i russiske medier har blitt spekulert i at vestlig etterretning står bak.

– Jeg hadde ikke ventet noe annet, skriver Navalnyj.

Han ba også russiske myndigheter om å sende klærne hans, som ble fjernet før han ble fløyet til Tyskland.

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Tomsk 20. august. Etter internasjonalt press ble han fløyet til Berlin, og det har siden blitt påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok.