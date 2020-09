Ingen EU-enighet om sanksjoner mot Hviterussland

De 27 landene er for lengst enige om at de vil innføre sanksjoner. Målet var at utenriksministrene mandag skulle vedta en liste over hvem som skal omfattes av tiltakene, men slik ble det altså ikke.

– Vi klarte ikke å oppnå den nødvendige enstemmigheten, sier Josep Borrell etter møtet.

På forhånd sa kilder i diplomatiet at Kypros har satt seg på bakbeina. De vil ikke stemme for en sanksjonsliste før EU-landene også blir enige om sanksjoner mot Tyrkia i forbindelse med gassletingen øst i Middelhavet.