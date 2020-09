Lars-Åke Lagrell (80) er død

Mandag kom nyheten om at den mangeårige svenske fotballpresidenten Lars-Åke Lagrell er død.

På sin hjemmeside skriver det svenske fotballforbundet at Lagrell døde etter lengre tids sykdom.

– Lars-Åke Lagrells innsats for svensk fotball er uvurderlig, og han var og er fortsatt en stor inspirasjonskilde for meg og andre. Våre tanker går til kona Yvonne, til barn og barnebarn, og til alle venner. Takk for alt, Lars-Åke, hvil i fred, sier styreleder i det svenske fotballforbundet Karl-Erik Nilsson i en uttalelse.

Etter å ha sittet som fotballpresident i 20 år valgte Lagrell å tre av i 2012. Han var svært fremtredende som fotballpresident, og skapte furore da han på 90-tallet foreslo å tømme tribunene for å få bukt med trusler og sjikane mot spillere i Allsvenskan.

Han blir av fotballforbundet hyllet for sin åpenhet og tilgjengelighet.

– Hans telefonnummer fra tilgjengelig for alle, og en melding på hans telefonsvarer var en garanti for å bli oppringt - uansett hvem du var, skriver forbundet i en uttalelse.

Lagrell var også landshövding i Kronobergs län fra 2002 til 2006.

80-åringen etterlater seg kone og tre barn.