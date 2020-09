Gjorde historiske funn i sjakt

I alt 27 sarkofager, begravet for mer enn 2.500 år siden, ble nylig avdekket under et gravearbeid i Egypt. Funnet ble gjort på et hellig sted i Saqqara, sør for hovedstaden Kairo.

Oppdagelsen sies å være en av de største noen gang.

– Dette er det første skrittet mot et enormt funn, som snart blir kunngjort på stedet, sier det egyptiske antikvitetsdepartementet i en uttalelse.

Kistene ble gravd opp fra en elleve meter dyp sjakt.

KISTE: Det egyptiske antikvitetsdepartementet har offentliggjort bilder av en av kistene som ble funnet. Foto: Det egyptiske antikvitetsdepartementet

– Helt lukket

Egypts minister for antikviteter, Khaled el-Enany, takker gravearbeiderne som har jobbet på stedet. Myndighetene opplyser at det er grunn til å tro at det vil bli gjort nye funn.

– De første studiene indikerer at kistene har vært helt lukket og ikke vært åpnet siden de ble gravlagt, sier antikvitetsdepartementet.

Kistene skal fortsatt ha bevart noen originale farger.

Mostafa Waziri, generalsekretær for Det øverste rådet for antikviteter i Egypt, sier at identiteten til de gravlagte ikke er klar.

ELDGAMLE: Totalt har det blitt funnet 27 eldgamle likkister i Egypt. Foto: Det egyptiske antikvitetsdepartementet

Historisk gravplass

Funnene ble gjort i to omganger. Tidligere denne måned ble de første 13 kistene funnet, før ytterligere 14 ble gravd frem.



Saqqarra, som står oppført på UNESCOs verdensarvliste, er gravplass for mange fremtredende personer i oldtidens Egypt.

I området finnes det gravkamre, pyramider og templer, og stedet er mest kjent for trinnpyramiden Djoserpyramiden.