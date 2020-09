Taj Mahal åpner igjen

Åpningen av det verdenskjente mausoleet ses som symbolsk handling for å vise at livet er tilbake til det normale. I tillegg er håpet at åpningen vil få fart på turismen og slik stimulere landets økonomi.

Det daglige besøkstallet er likevel begrenset til 5.000 daglig, en firedel av det normale, og strenge avstandsregler skal håndheves, opplyser myndighetene.

India har med sine 1,3 milliarder innbyggere, og noen av verdens mest folketette byer, registrert nærmere 5,5 millioner smittetilfeller så langt. Daglig rapporteres det om rundt 100.000 nye koronasmittede og over 1.000 koronarelaterte dødsfall.

Etter de strenge restriksjonene som ble innført i mars, er statsminister Narendra Modi nå nølende til å innføre nye restriksjoner. Hans regjering har derimot lettet på restriksjonene de siste månedene. Blant annet er mange togstrekninger, innenriksflygninger og markeder og restauranter åpnet.