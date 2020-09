Flagget på halv stang i 30 dager til minne om Ginsburg

I tillegg til at flagget på plassen utenfor høyesterettsbygningen er firet på halv stang, er det hengt opp svarte gardiner foran inngangen til rettssalen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ginsburg, som i nesten tre tiår var en markant forkjemper for kvinners rettigheter og likestilling i USA, døde av kreft. Hun ble 87 år gammel.

I en uttalelse søndag sier høyesterett at Ginsburgs plass i salen, og plassen framfor den, også er dekket med et svart, tynt ullstoff, slik tradisjonen er når en sittende høyesterettsdommer dør.

Mange har i helgen besøkt trappa foran bygningen for å legge ned blomster og sørge over høyesterettsdommeren, som i sin siste år var den ubestridte lederen for rettens liberale fløy.