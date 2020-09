Milliardene renner inn til Bidens valgkamp

Etter flere måneder med konstante angrep, der Trump-kampanjen har brukt milliarder av kroner på å overbevise velgerne om egen storhet og Demokratenes udugelighet, har Joe Biden fortsatt en solid ledelse på meningsmålingene.

Trump har hittil brukt dobbelt så mye som Biden i valgkampen, men nå er kassa ifølge enkelte i ferd med å tømmes.

Da Trump fikk spørsmål om dette tidligere i måneden, sa han at han om nødvendig vil bruke av egen formue for å bli gjenvalgt.

– Hva enn som trengs. Vi er nødt til å vinne, sa han.

Bidens kasse fylles

Mens Trump sliter, strømmer milliardene inn i Bidens valgkamp. Bare i august fikk Biden inn nærmere 3,3 milliarder kroner og kunne bruke nesten dobbelt så mye på annonsering som Trump.

Nylig fikk han ytterligere 900 millioner kroner fra New Yorks tidligere ordførere, milliardæren Michael Bloomberg, øremerket valgkampen i vippestaten Florida.

Hundrevis av millioner kroner er de siste ukene brukt på annonsekampanjer der og andre steder. Budskapet er at Trump har mislyktes som president, og at det trengs en annen leder for å rydde opp, få økonomien på fote igjen, få slutt på uro og opptøyer og få kontroll over koronaviruset.

Har måttet kutte

Trump-kampanjen har på sin side måttet kutte ned på annonseringen og avlyste for få dager siden en planlagt annonsekampanje på TV i Iowa, Ohio og Nevada.

Tidligere i måneden skrinla Trump-kampanjen også planlagt annonsering i de viktige vippestatene Arizona, New Hampshire og Pennsylvania.

– Alarmen bør gå hos hver eneste republikanske giver, som må grave dypere i lommene og bidra med mer, sier David McIntosh, som leder konservative Club for Growth.

– Fox News vil hjelpe til med å få Trumps budskap ut, men andre medier kommer ikke til å gjøre det. Det betyr at han trenger ressurser nok til å kunne gå over hodene på dem og snakke direkte til velgere, sier McIntosh.



Video: Biden: – Historisk dag/Trump: – En fiasko

Farger oppfatningen

Annonsering kommer neppe til å avgjøre kappløpet mellom Trump og Biden, men det er et mektig våpen som utvilsomt er med på å farge velgernes oppfatning av de to kandidatene.

I årets valgkamp er annonsering ekstra viktig ettersom koronapandemien begrenser muligheten for direkte kontakt med velgerne. Særlig viktig er det for Demokratene, som vanligvis banker på millioner av dører for å få folk til å stemme.

Bidens annonser har den siste tiden særlig vært rettet inn mot velgere i byenes forsteder, samt mot svarte velgere. Han annonserer også på spansk, rettet inn mot velgere av latinamerikansk opphav, og han har skjerpet tonen betraktelig i sine angrep mot Trump og hans politikk.

– Folk må forstå det faktum at årsaken til at de ikke kan gå i kirken, ikke kan gå på skole, ligger hos landets ledelse, som har sviktet, sier Patrick Bonsignore, som leder Bidens annonsekampanje.

Krangler om fotball

Biden forsøker også å fiske stemmer hos sportsinteresserte ved å gi Trumps håndtering av koronapandemien skylden for at landets fotballstadioner står tomme.

– Trump satte Amerika på sidelinjen, la oss gjenoppta spillet, lyder budskapet i en av Bidens annonser.

Presidenten har slått tilbake, blant annet i en Twitter-melding der han understreker at han håper at fotballstadionene snart kan fylles opp igjen.

– Demokratene ønsker av politiske grunner ikke at fotballen skal komme i gang igjen, tvitrer han.

Varsler comeback

Trump-kampanjen avviser at kassa er i ferd med å tømmes og viser til at de har reservert annonseplass for 1,8 milliarder kroner fram mot valgdagen 3. november.

I forrige uke lanserte Trump-kampanjen annonsen «Great American Comeback» der det blant annet hevdes at en koronavaksine er rett rundt hjørnet og at amerikansk økonomi om kort tid vil blomstre igjen.

– Presidenten vinner lett økonomi-argumentene, hevder Trump-kampanjens kommunikasjonssjef Tim Murtaugh.

Video: Pence: – Dere vil ikke være trygge i Joe Bidens USA

Tigger om penger

Eksperter mener likevel å se flere tegn til at Trump sliter med finansieringen og viser til annonsene på Facebook, som fikk deler av æren for valgseieren i 2016.

Applecart har analysert annonsene og konstaterer at to av tre Trump-annonser i delstater som ikke får avgjørende betydning for valgutfallet, i hovedsak har vært forsøk på å samle inn mer penger.

I delstater der resultatet kan avgjøre valgutfallet, har Trump-kampanjen tigget om penger i rundt halvparten av annonsene, i stedet for å forsøke å overbevise velgere om at Trump er det beste valget.

Ikke på forskudd

Selv om Biden leder på meningsmålingene og pengene strømmer inn, understreker Demokratene at de ikke tar seieren på forskudd og frykter skitne triks.

Trump har i valgkampen anklaget Biden for å være mentalt uskikket til å lede landet, mer enn antydet at han er senil og tungt medisinert, og han har forsøkt å tegne et bilde av den heller moderate demokraten som venstreradikal.

Flere grupper har kommet Trump til unnsetning den siste tiden, blant dem Preserve America PAC, drevet av den republikanske valgkampstrategen Chris LaCivita.

Skitne triks

LaCivita sto i 2004 bak Swift Boat Veterans for the Truth, en gruppe som spredte uriktige påstander om Demokratenes daværende presidentkandidat John Kerry og hans innsats under Vietnam-krigen.

Kerry tapte valget, og analyser viste i ettertid at bakvaskingen av ham medvirket til dette.

Demokratene frykter nå at Biden skal bli utsatt for tilsvarende skitne triks fram mot valget.

– Motparten har fordel av at Donald Trump er en kalkulerende og skamløs løgner, sier Bidens mangeårige venn, tidligere Pennsylvania-guvernør Ed Rendell.

Video: Biden om Trump: – Han er uansvarlig