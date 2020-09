24 drept i flyangrep i Afghanistan

Afghanske regjeringskilder sier at 30 Taliban-krigere ble drept, men vitner på stedet sier at de fleste som ble drept, var sivile, inkludert flere barn.

Det var landsbyen Sayed Ramazan i det Taliban-kontrollerte Khanabad-distriktet som var mål for angrepet.

Opprørsbevegelsen selv, som er i gang med fredssamtaler med regjeringen, sier 23 sivile ble drept, blant dem kvinner og barn. I en uttalelse gjengitt av AFP benekter Taliban at deres krigere ble rammet.

Vitnene forteller søndag at et Taliban-medlem ble drept da huset hans, som også fungerte som en kontrollpost, ble truffet. Et nabohus ble satt i brann, og familien som bodde der, brant inne.

Da folk kom løpende til for å slukke flammene og redde familien, fant et nytt angrep sted, og mange flere ble drept.