USA sender flere soldater til Syria

Opptrappingen skjer under et år etter at president Donald Trumps administrasjon varslet at USA skulle trekke seg helt ut av Syria.

Forsterkningene er sendt til en del av det krigsherjede landet som kontrolleres av USA og deres kurdiske allierte, opplyste talsmann Bill Urban i USAs sentralkommando Centcom fredag kveld.

De «har utplassert Sentinel-radar, økt hyppigheten av amerikanske jagerflypatruljer over amerikanske styrker og satt ut stormpanservogner av typen Bradley for å forsterke USAs styrker» i området, sa Urban i en uttalelse.

Beskytter olje

Denne typen panservogner ble trukket ut av regionen i oktober i fjor av Trump. Han forsøkte samme år å trekke alle USAs soldater ut av Syria, før han gikk med på å la noen hundre være igjen for å beskytte oljebrønner.

Det er ikke snakk om mer enn seks stormpanservogner, som ble fløyet inn fra Kuwait. Færre enn 100 personer er sendt for å manøvrere dem», opplyser en ikke navngitt amerikansk tjenestemann til nyhetsbyråene AFP og AP.

Stormpanservogner parkert nordøst i Syria i november i fjor. Nå har amerikanerne sendt en håndfull av disse militære kjøretøyene tilbake til området. Arkivfoto: Darko Bandic / AP / NTB Foto: Darko Bandic / AP

Nevner ikke Russland

Uten å nevne Russland sier Urban at målet med innsatsen er å «bidra til å ivareta tryggheten og sikkerheten til koalisjonsstyrkene».

– USA søker ikke konflikt med noe annet land i Syria, men vil forsvare koalisjonsstyrkene dersom det er nødvendig, tilføyer han.

Den anonyme kilden sier imidlertid at handlingene er et tydelig signal til Russland om å «unngå uprofesjonelle, utrygge og provoserende handlinger nordøst i Syria».

Flere hendelser de siste ukene har økt spenningen mellom amerikanske styrker og de russiske militære styrkene, som nå står langs den tyrkiske grensa i henhold til en avtale med Nato-landet.

Fire såret

Den mest alvorlige skjedde i august, da fire amerikanske soldater ble såret i en kollisjon med et russisk kjøretøy.

Russland la skylda på USA og anklaget amerikanerne for å forsøke å blokkere den russiske patruljen. USA mener imidlertid at de russiske soldatene handlet skjødesløst og var i et område de ikke hadde fått tillatelse til å gå inn.

Amerikanske og russiske soldater møtes stadig i Syria, men konfrontasjoner har oppstått sjeldent.

Russland er alliert med Bashar al-Assads regjering og har lenge motsatt seg USAs militære nærvær i Syria.