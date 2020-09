Økning i coronatilfeller i Tyskland

Økningen er likevel langt fra det den var da pandemien var på sitt verste i mars. Da ble over 6.000 nye tilfeller registrert daglig.

Smitten falt kraftig i sommermånedene, men har økt igjen siden august, mye blant unge voksne.

Tyskland har håndtert pandemien bedre enn de fleste andre og planlegger ikke nye innreiserestriksjoner eller grensekontroller.

Smitteraten ligger på 24,3 per 100.000 for de siste 14 dagene, litt over nivået på 20 som norske myndighetene bruker for å sette land i rød kategori.