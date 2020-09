Danmark skjerper inn coronarestriksjonene etter rekord-smitte

Dette er det høyeste antallet nye daglige smittetilfeller som er registrert, men det henger også sammen med at stadig flere blir testet, melder Statens Serum Institut (SSI).

– Vi er ikke overrasket over at smitten ville stige i andre halvår. Men helsemyndighetene synes det er for tidlig å ha et så høyt smittetall, sier statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse fredag.

Maks 50 personer

Nå innføres det nye nasjonale smittebegrensningstiltak. Blant annet må barer og restauranter stenge klokka 22 om kvelden. Stående gjester må alle ha på seg munnbind.

I tillegg skjerpes forsamlingsforbudet, og grensen settes ned til 50 personer over hele landet.

Tidligere i september ble tilsvarende regler innført i København og omegn samt Odense, totalt 18 kommuner. Nå utvides de til å gjelde nasjonalt.

På arrangement der man sitter ned, vil det være tillatt med opptil 500 gjester. Dette gjelder for eksempel fotballkamper og andre kultur- og idrettsarrangement.

Nasjonale tiltak

De nye tiltakene vil vare til 4. oktober. De markerer en endret strategi for Danmark, som har forsøkt å hindre smittespredningen gjennom lokale og regionale tiltak.

– Fra å ha et smittenivå som kunne håndteres lokalt i få kommuner, ser vi nå parallelle utviklinger i mange kommuner landet over. Alle kommuner er ikke like preget av utviklingen, men det er ingen kommuner som er utenfor risikosonen, sier Frederiksen.

Hun understreker likevel at situasjonen ennå ikke er like alvorlig som den var da landet stengte ned 11. mars.

Danmark er rødt

I regjeringens nye reiseråd torsdag ble det også klart at de danske regionene Sjælland og Nordjylland blir røde. Hele Danmark er dermed rødt.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt, natt til lørdag. Reisende som kommer til Norge fra Danmark fra og med lørdag, må dermed i ti dagers karantene.