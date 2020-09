USA presser Russland på atomavtalen: – De har et valg å ta

To måneder før presidentvalget har USAs president Donald Trump valgt å øke presset på Russland i forhold til den 29 år gamle atomavtalen mellom nasjonene.

De to landene har brukt flere måneder på å fornye START-avtalen, som Russland ønsker å utvide med ytterligere fem år. Trump-administrasjonen krever imidlertid endringer hvis de skal gå med på en fornyelse.

– Russland har et valg å ta, og de vil trolig oppdage at prisen for en eventuell fornyelse vil øke i november, sier Trump-administrasjonens forhandler Marshall Billingslea til CNN.

Ifølge CNN hevder Trump-administrasjonen at Russland er «desperate» etter å opprettholde START-avtalen, og at de trolig vil si seg villig til større forpliktelser for å beholde den.

– Vi kan forlange langt mer enn det vi gjør. Vi kan blant annet begynne å ta alt «det stygge Russland gjør rundt i verden» til betraktning i avtalen, sier Billingslea, som ikke presiserer hvilke handlinger han sikter til.

Historisk nedrustning

START-avtalen består av tre avtaler om våpenreduksjon, og ble signert 31. juli 1991 av datidens Sovjetunionen og USA. Avtalen tok ni år å forhandle frem, og medførte at begge partene reduserte sine strategiske atomvåpen med mer enn 35 prosent innen syv år. Den forpliktet også supermaktene til å redusere deres arsenal av atomraketter og bombefly. I 1993 signerte partene en fornyet versjon av avtalen som innbefattet den største nedrustningen av atomvåpen noensinne. For ti år siden undertegnet tidligere president Barack Obama og daværende president Dmitrij Medvedev avtalen New START, som utgår til neste år.

– Et sjansespill

Billingsleas krav øker presset på Russland, men ifølge Putins regjering avhenger det av utfallet av presidentvalget i november. Eksperter er skeptiske til om Russland vil gi etter på kravene.

– Trump-administrasjonen spiller et sjansespill og bruker START-avtalen som kort. Det har ved tidligere anledninger vist seg å fungere siden begge nasjonene er avhengige av avtalen for landets sikkerhet. Jeg tror imidlertid ikke Russland vil komme med et svar innen 3. november, siden Biden trolig vil gå med på en forlengelse slik avtalen står i dag, sier Daryl Kimball, direktør for Arms Control Association.

Tidsfristen for signering av forlengelsen er 5. november 2021, og Biden har allerede gitt uttrykk for at han ønsker å signere.