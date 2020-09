Ingen Trump til FNs høynivåmøte

Trump vil heller holde sitt innlegg fra Det hvite hus.

Lederne for hovedforsamlingens 193 medlemmer besluttet i juli å sende videoer av forhåndsinnspilte taler i stedet for å fysisk reise til New York, men det var uklart om Trump ville møte opp likevel.

Det årlige møtet skulle opprinnelig være en ukelang feiring av FNs første 75 år, men koronapandemien har satt en stopper for det.