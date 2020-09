Norge blant 29 land som fordømmer sperring av internett i Hviterussland

Internettforstyrrelsene har forekommet etter president Aleksandr Lukasjenkos valgseier i august, som både opposisjonen og EU anser som ugyldig. Store demonstrasjoner har siden rast i landet.

Fordømmelsen kommer i en samlet uttalelse publisert av USAs utenriksdepartement. Blant de andre landene er en rekke europeiske land, Australia, Canada og Japan.

– Stengning og blokkering eller filtrering av tjenester begrenser på en uberettiget måte rettighetene til fredelige forsamlinger, organisasjonsfriheten og ytringsfriheten, heter det i uttalelsen.

Tidligere onsdag ble det kjent at Norge også er blant 17 land som har aktivert Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSE) såkalte Moskva-mekanisme, som baner vei for granskning av mulige menneskerettighetsbrudd i Hviterussland.

I en uttalelse fastslår OSSE-landene at myndighetene i Hviterussland på systematisk vis har gått etter dem som ville gå i dialog og heller fortsatt å slå voldelig ned på demonstrasjonene.

Minst 7.000 demonstranter har blitt pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene i Hviterussland etter det omstridte valget 9. august.