FBI bekymret for voldelige sammenstøt før valget

– Nå har vi grupper fra motsatte sider som fyrer opp stemningen og øker faren, sa Wray under en høring i Kongressen i USA torsdag.

Han møtte til høringen sammen med Chad Wolf, som er sjef for USAs departement for innenlandssikkerhet (DHS).

– Vi har definitivt sett dette i flere byer, sa FBI-sjefen og la til at de er bekymret for at ytterliggående grupper «kaprer» demonstrasjoner.



Ensomme ulver



I august ble en 17-åring siktet for å ha drept to demonstranter under en protest mot politivold i USA.

I slutten av samme måned drepte en person med bånd til Antifa-bevegelsen en høyreekstrem person under en demonstrasjon. Mannen som skal ha stått bak drapet, ble drept av politiet dager senere.

Wray sa i Kongressen at bortsett fra angrep fra såkalte ensomme ulver som sverger troskap til Den islamske stat (IS), er tilhengere av hvit overmakt den største trusselen nasjonalt.

Det har skjedd et skifte



FBI-sjefen framholdt at mens det er hvite rasister som har stått bak flest terrorangrep i USA de siste årene, har det i år skjedd et skifte.

Det er i større grad det han beskriver som «antiautoritære, antistatlige» grupper som har gjennomført angrep.

Det inkluderer ifølge Wray drapet på to politifolk i California i mai som en tilhenger av den høyreekstreme bevegelsen Boogaloo Bois sto bak.

