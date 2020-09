Lukasjenko: Grensene til Polen og Litauen stenges

Lukasjenko har gjentatte ganger hevdet at protestbølgen mot ham er støttet av Vesten og er under økende press fra EU og USA.

– Vi er tvunget til å trekke våre soldater tilbake fra gatene, sette hæren i høy beredskap og stenge statens grenser mot vest, primært med Litauen og Polen, sa Lukasjenko på et kvinneforum i Minsk torsdag kveld.

– Stopp deres gale politikere

– Jeg vil ikke at landet mitt skal være i krig. Jeg vil heller ikke at Hviterussland og Polen og Litauen skal bli forvandlet til et militært teater der våre problemer ikke vil bli løst, sier Lukasjenko.

– Stopp deres gale politikere, ikke la dem starte en krig, sa Lukasjenko, henvendt til befolkningene i Litauen, Polen og Ukraina. Han nevnte ikke nabolandet Latvia, som i likhet med Polen og Litauen er medlem av både Nato og EU.

Har innført innreiseforbud



Presidenten sa videre at beskyttelsen av grensa til Ukraina skal styrkes. Flere hundre ultraortodokse pilegrimer som ønsker å markere jødisk nyttår i den ukrainske byen Uman, står for tiden fast på grensa.

Ukraina har innført innreiseforbud som følge av smittefare.

Store protester brøt ut i Hviterussland etter at offisielle resultater fra presidentvalget 9. august ga Lukasjenko en sjette periode ved makten. Opposisjonen mener resultatene er manipulert. Lukasjenkos fremste utfordrer, Svetlana Tikhanovskaja, har erklært valgseier og søkt tilflukt i Litauen.

EU anerkjenner ikke valgresultatet og har varslet sanksjoner.