5.000 asylsøkere flyttet til ny leir på Lesvos

Den nye Kara Tepe-leiren ligger drøyt 2 kilometer utenfor Mytilene, byen som er administrasjonssenter på Lesvos.

Tusenvis av asylsøkere har levd uten tak over hodet siden Moria-leiren brant ned forrige uke, og et stort antall politifolk var torsdag på plass for å overtale dem til å flytte inn i Kara Tepe-leiren.

Til sammen har rundt 5.000 nå ankommet den nye leiren, opplyste den greske migrasjonsministeren Notis Mitarachi samme ettermiddag. Blant dem har 135 fått påvist coronasmitte og blitt satt i karantene.

Mitarachi sier at det er vil ta «noen dager» før de har fått flyttet de rundt 7.000 gjenværende asylsøkerne.

Dårlig standard

Tjenestemenn vekket asylsøkerne i teltene deres torsdag morgen for å ta dem med til den nye leiren, som har blitt satt opp i all hast etter brannen. Rundt 170 myndighetspersoner deltok i arbeidet med å prøve å få asylsøkerne til den nye leiren.

Mange av asylsøkerne, som har tilbrakt flere år i Moria-leiren, har nektet å flytte inn i den nye leiren. De krever i stedet å få komme til det greske fastlandet og få sine asylsøknader behandlet der.

Den nye leiren består av store familietelt og hadde ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) onsdag kapasitet til å huse rundt 8.000 mennesker.

– De forteller oss at de ikke kan ta med seg noe inn i den nye leiren, fordi alt blir tatt fra dem, sier den tyske legen Gerhard Trabert, som jobber med bistandsorganisasjoner på Lesvos, til nyhetsbyrået DPA.

Den greske advokaten Elli Kriona, som representerer asylsøkerne på Lesvos, sier at det var lite informasjon om den nye leiren, men at den er av lav standard.

– Det er forferdelig, det er ingenting der. Det er ikke nok toaletter, ingen dusjer, ikke engang en seng, sier Mustafa, en asylsøker fra Sudan, til nyhetsbyrået AFP.

Ingen sammenstøt

Det ble ikke meldt om sammenstøt i løpet av dagen etter at politiet innledet operasjonen.

– Alt har gått rolig for så langt, sier Trabert.

Moria-leiren hadde kapasitet til drøyt 2.700 mennesker, men over 12.500 levde i og rundt leiren da den brant ned.

Seks afghanske asylsøkere, blant dem to mindreårige, er pågrepet, mistenkt for å ha tent på brannen som la store deler av Moria-leiren i aske.