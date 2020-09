Den da 24 år gamle modellen var i VIP-losjen til Trump under tennisturneringen US Open i New York sammen med kjæresten sin da hendelsen skjedde i 1997, forteller hun til den britiske avisen The Guardian.

Den daværende kjæresten skal ha vært en nær venn av Trump.

Hun sier hun var på vei inn til toalettet da den nåværende presidenten grep tak i henne.

– Hendene hans var overalt, på rompa mi, brystene

– Han presset tunga ned i halsen på meg. Da jeg dyttet ham vekk ble grepet hans hardere. Hendene hans var overalt, på rompa mi, brystene, og ryggen, forteller den tidligere modellen.

Hun sier at hun til slutt måtte bruke tennene for å få ut tunga til Trump.

Den nåværende presidenten i USA var da 51 år gammel og gift med sin andre kone Marla Maples.

I forbindelse med metoo-kampanjen i 2017 sto minst 19 kvinner frem og anklaget presidenten for trakassering og overgrep, ifølge The Atlantic.

Fryktet represalier

Dorris er i dag 48 år og bor i Florida. Hun sier hun vurderte å stå frem i 2016 da flere andre kvinner kom med lignende skildringer, men lot være da hun fryktet represalier mot familien sin.

– Nå som jentene mine fyller 13 år ønsker jeg at de skal vite at man ikke skal la noen gjøre noe mot deg som du ikke ønsker. Jeg ønsker å være en rollemodell for dem slik at de kan se at jeg ikke holdt meg stille, men sto opp og sa fra når noen gjorde noe mot meg som var uakseptabelt, sier hun.

Hun sier det angivelige overfallet skjedde bak en levegg like ved toalettet i VIP-losjen på tennisarenaen.

Trumps advokater avviser

Hun har gitt bilder til avisen av henne, hennes daværende kjæreste og Trump.

Hennes mor, psykiater og venninner har fortalt uavhengig av hverandre til avisen at hun fortalte dem om hendelsene kort tid etter at det skjedde.

Den daværende kjæresten har ikke ønsket å kommentere avsløringene, mens Trumps advokater avviser overfor avisen påstandene. De stiller seg undrende til hvorfor Dorris aldri anmeldte saken eller tok dem opp direkte med Trump.

De er også kritiske til at denne avsløringen kommer midt i valgkampen mellom Trump og Joe Biden, og kaller det politisk motivert.

