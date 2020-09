Dødsfall og store materielle skader etter orkanen Sally

De to befant seg i Orange Beach i Alabama. Borgermester Tony Kennon forteller at de fleste gatene der nå er oversvømte.

Sally slo inn over kysten av Alabama natt til onsdag med en vindstyrke på opp mot 47 sekundmeter, ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Men siden den beveger seg svært langsomt framover – bare 5–7 kilometer i timen, rekker den å slippe fra seg store mengder nedbør før den forflytter seg videre.

På deler av sørkysten har det kommet 480 millimeter regn. Hundretusenvis av hjem sør i landet er uten strøm, og flere steder har det kommet rapporter om oversvømte gater.

I enkelte områder sør i Alabama og nordvest i Florida er det fortsatt muligheter for betydelige oversvømmelser i elver i dagene framover.

USAs meteorologiske senter advarer om at noen av elvene kan få rekordhøye vannivåer og oversvømme både broer og boliger i Alabama.

Torsdag og fredag ventes det at Sally drar seg nordøstover, mot delstaten Georgia.

Sally er den andre orkanen som rammer golfkysten på under tre uker. Fire andre tropiske stormer er også under oppseiling i Atlanterhavet, et fenomen som bare er registrert en gang tidligere, i september 1971, ifølge USAs nasjonale orkansenter NHC.