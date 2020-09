Scientific American slutter opp om Biden

Ifølge redaktørene i det populærvitenskaplige tidsskriftet , som har kommet ut månedlig siden 1845, var det liten intern debatt om beslutningen om å støtte til Demokratenes presidentkandidat.



– Valget i 2020 handler bokstavelig talt om liv og død, skriver tidsskriftet.

Donald Trump har vært en mye dårligere president for forskningsmiljøet enn fryktet, mener sjefredaktør Laura Helmuth.

- En del av vårt oppdrag er å vise folk hvordan verden fungerer og skrive om alt fra svarte hull, evolusjon og virus til systematisk rasisme. Vi føler at det som et ledd i dette oppdraget er vår plikt å advare folk om at Trump har vært katastrofal for forskning, vitenskap, helse og miljø, sier hun.

Biden lytter derimot til vitenskapen, mener tidskriftets redaktører.

