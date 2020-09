EU-kommisjonen vil foreslå å øke klimamålet for 2030 til minst 55 prosent

De økte ambisjonene kom i talen von der Leyen holdt i EU-parlamentet om unionens tilstand. Beskjeden var i tråd med det som var kommet ut på forhånd om onsdagens tale.

Miljøkomiteen i parlamentet stemte nylig for å kutte klimautslippene med 60 prosent, mens den største partigruppen – konservative EPP – vil kutte 50 prosent. Von der Leyens 55 prosent kan dermed bli et kompromiss når EUs folkevalgte skal stemme over saken i oktober.