For en uke siden ble en 14 år gammel jente funnet drept og voldtatt hengende fra et tre. Noen få dager tidligere ble en tre år gammel jente voldtatt og kvalt til døde. I august ble to jenter, som bare var 13 og 17 år gamle, voldtatt og drept i

Lakhimpur Kheri, melder CNN.

Dette er nye grusomme eksempler på at den dominerende kasten undertrykker dalit-kvinner ved hjelp av seksuell vold, mener Manjula Pradeep, direktør ved Dalit Human Rights Defenders Network.

Dalit-kvinner regnes som kasteløse i det indiske kastesystemet. Indiske myndigheter har truffet en rekke tiltak for å motvirke diskrimineringen av daliter. En viss kvote statlige stillinger er reservert for de kasteløse og det er nå ulovlig å diskriminere på bakgrunn av kastetilhørlighet.



Det reagerer enkelte medlemmer av de andre kastene på.

Bruker seksuell vold for å undertrykke



– Dalit-kvinner anses som urene (...). Kroppene deres anses også som objekter som kan brukes når man skal ta hevn på dalit-samfunnet og sørge for at de forblir undertrykt. Når flere daliter krever rettigheter, øker antallet tilfeller som vi har sett i Lakhimpur og Kheri, sier Pradeep til CNN.



Politiet lot voldtektene gå upåaktet hen helt til aktivister og opposisjonspolitikere begynte å ta opp problemet, hevder lokale aktivister.

Divya Srinivasan mener økningen i antallet voldtekts- og drapssaker den siste viser at seksuell vold mot dalit-kvinner er et økende samfunnsproblem.

Offentlig statistikk viser at fire dalit-kvinner voldtas hver dag, men det er trolig store mørketall ettersom ikke alle voldtekter blir anmeldt. India er et av landene i verden det er verst å være jente. I 2018 ble nesten 34.000 voldtekter anmeldt. Det innebærer at det anmeldes en voldtekt hvert 15. minutt, ifølge NTB. Hver fjerde anmeldelse førte til dom.

Gjengvoldtekten som rystet verden



I 2012 ble en 23 år gamle studenten Jyoti Singh voldtatt av fem menn og en tenåring på en buss i Dehli. 11 dager senere døde hun av skadene på et sykehus. Det brutale overfallet utløste rasende protester internasjonalt og satte søkelyset på behandlingen av kvinner i India. Tre av mennene som voldtok Sighn fikk dødsstraff. En av de pågrepne mennene døde i politiets varetekt. Tenåringen ble dømt til tre års fengsel.

I 2018 ble fem kvinnelige aktivister som spilte gateteater i Khunti øst i India bortført og voldtatt av væpnede menn.

Politiet opplyste at mennene var tilhengere av et stammesystem som ikke anerkjenner andre autoriteter enn landsbyrådet.

– Denne avskyelige forbrytelsen ble tilsynelatende begått av tilhengere av denne bevegelsen, som ønsket å sende et budskap til organisasjoner og statlige myndigheter om å holde seg unna landsbyene, sa en politikilde, ifølge NTB.

