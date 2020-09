Det er en drøy uke siden det kom utdrag og lydklipp fra den nye boken til den anerkjente journalisten Bob Woodward der presidenten innrømmet at han bevisst tonet ned dødeligheten til viruset for å unngå panikk i befolkningen.

Bob Woodward er en av USAs mest kjente gravejournalister, som sammen med Carl Bernstein avslørte Watergate-skandalen for snart et halvt århundre siden.

– Jeg ønsket alltid å tone det ned. Jeg liker fortsatt å tone det ned, fordi jeg ikke vil skape panikk, sa Trump i et intervju med Woodward 19. mars.

Natt til onsdag norsk tid stilte Trump opp i en tv-sending kalt «Presidenten og folket» fra Philadelphia på ABC News der lokale velgere kunne stille presidenten spørsmål.

Stilt til veggs om viruset

Der var det en kvinne som spurte presidenten om hvorfor han tonet ned pandemien, når han også mener det er presidentens ansvar å beskytte USA.

– Vell, jeg tonet det ikke ned. Faktisk, på mange måter tonet jeg det opp når det kommer til handling. Mine handlinger var meget sterke, kontret Trump.

Da kvinnen forsøkte å vise til avsløringene i Woodward-boka ble hun avbrutt av presidenten som utdypet svaret sitt.

– Vi ville mistet tusenvis flere dersom jeg ikke hadde satt i gang reiseforbudet, sa presidenten og viste til reiseforbudene mot Kina og Europa.

– Det kalles handling, ikke bare prat, men faktisk handling. Vi gjorde en veldig, veldig god jobb da vi satte i gang forbudet. Uansett om du kaller det talent eller flaks så var det veldig viktig. Vi reddet mange liv da vi gjorde det, svarte han.

– Ville ikke folk skulle bli redde

Det er kun en uke siden presidenten forsvarte uttalelsene han kom med i boka under en pressekonferanse.

– Faktum er at jeg er en cheerleader for dette landet. Jeg elsker vårt land og jeg ville ikke at folk skulle bli redde. Jeg ville ikke skape panikk i landet eller i verden, fortalte han da på en pressekonferanse i Det hvite hus.

Pr onsdag har USA flest coronasmittede i verden med nesten 6,8 millioner og over 200.000 har i USA mistet livet i forbindelse med viruset.