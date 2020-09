Paul Ehrlich-instituttets leder Klaus Cichutek sa tirsdag at prosedyren for å evaluere søknader om godkjenning av covid-19-vaksiner, vil være like omfattende som i andre tilfeller, melder Reuters.

– Vi ønsker en sikker og effektiv vaksine, ikke nødvendigvis den første vaksinen, sier helseminister Jens Spahn.