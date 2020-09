Tyskland: Coronavaksine kan være klar ved nyttår

Paul Ehrlich-instituttets leder Klaus Cichutek sa tirsdag at prosedyren for å evaluere søknader om godkjenning av covid-19-vaksiner, vil være like omfattende som i andre tilfeller, melder Reuters.

– Vi ønsker en sikker og effektiv vaksine, ikke nødvendigvis den første vaksinen, sier helseminister Jens Spahn.

Trump varsler snarlig coronavaksine



En coronavaksine kan være klar om tre–fire uker, sa USAs president Donald Trump på et velgermøte i Pennsylvania tirsdag.

– Vi er veldig nær ved å ha en vaksine, sa Trump under en spørsmål- og svarrunde på et velgermøte i Philadelphia i delstaten Pennsylvania, og som ble sendt på ABC News, tirsdag.

– Vi er uker unna å få den, vet dere. Det kan være tre uker, fire uker, sa presidenten.

Noen timer tidligere, på Fox News, sa Trump at en vaksine kan være klar om fire til åtte uker.

Eksperter, blant dem Trump-administrasjonens smittevernekspert Anthony Fauci, sier at en vaksinegodkjenning mest sannsynlig vil være klar ved utgangen av året.

Russisk coronavaksine sendt ut til landets regioner



Det første partiet av den russiskutviklede coronavaksinen er på vei ut til Russland regioner, opplyste en talsperson for helsedepartementet sist fredag.

Helsedepartementet opplyser at det i første omgang er personer i risikogrupper som prioriteres i denne første leveransen, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

I august ble Russland det første land i verden som meldte at det hadde en vaksine mot coronaviruset klart. Russlands regjering har tidligere sagt at vaksinen skal tilbys i store mengder allerede i november.

To tester av corona vaksinen Sputnik-V har vist at alle deltakere utviklet antistoffer, og ingen utviklet alvorlige bivirkninger.

Forskere: Dataene virker manipulerte



Det kommer fram i resultater som ble publiserte i det anerkjente tidsskriftet The Lancet Medical Journal, skrev BBC for en uke siden.

En gruppe forskere er kritiske til resultatene i studien og peker på at dataene virker manipulerte. De kritiserer også The Lancet for å publisere studien uten å inkludere rådataene, som gjør det mulig å ettergå resultatene , skriver Aftenposten.

Det har i tillegg har vakt oppmerksomhet at vaksinen er godkjent før den ordinære testperioden er gjennomført.

Video: ABC forklarer: Så fort kan man utvikle en vaksine