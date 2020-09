USA dropper tollsatsen på canadisk aluminium

– Etter konsultasjoner med den canadiske regjeringen, har USA bestemt at handel med ikke-legert, ubearbeidet aluminium sannsynligvis vil normaliseres i løpet av de siste fire månedene av 2020, som følge av en sterk nedgang i importen tidligere i år, heter det i en uttalelse fra USAs kontor for handelspolitikk (USTR).

USTR har imidlertid lagt fram en liste over forventet importvolum for årets siste måneder, og understreker at tollsatsen på 10 prosent kan bli gjeninnført dersom importen overstiger det forventede volumet.

President Donald Trump kunngjorde i august at han ville gjeninnføre en tollsats på 10 prosent på canadisk aluminium. Trumps aluminiumstoll er et svar på det Washington mener er en altfor stor økning i import av canadisk aluminium det siste året.

Canadisk industri har avvist de amerikanske tallene og har også truet med mottiltak.