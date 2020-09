Trump ville drepe Assad. Ble stanset av sin egen forsvarsminister

Det forteller USAs president Donald Trump i TV-programmet «Fox & Friends». Trump har tidligere avfeid tidligere opplysninger om attentatplanene, men nå bekrefter han selv at dette var høyst aktuelt og et personlig ønske.

Bashar al-Assad har vært Syrias president siden 2000.



I løpet av hans presidentperiode er hundretusenvis av mennesker drept. Mange er torturert, andre er kidnappet eller sporløst forsvunnet.

Takket være Russlands militære inngripen har Assad kunne bli sittende med makten. Etter mer enn ni års borgerkrig ligger landet i ruiner. Lidelsene er enorme og millioner er fortsatt på flukt.

Trump: «La oss drepe ham»

Den syriske diktatoren har mange fiender. USA har i flere år innført sanksjoner mot Assads brutale regime, og straffet presidenten økonomisk.

Men Assad har likevel klart å klamre seg til makten, mye takket være støtte fra Iran, Hizbollah-bevegelsen i Libanon og Russland.

James Mattis og Donald Trump. Foto: Reuters/Leah Millis

I 2017 hadde han imidlertid marginene på sin side. Ifølge boken ««Fear: Trump in the White House», ført i pennen av mannen bak Watergate-avsløringen, Washington Post-reporteren Bob Woodward, skal Assad ha vært nær ved å bli likvidert.

USAs president Donald Trump skal flere ganger ha ringt sin egen forsvarsminister, general Jim Mattis. Trumps budskap var tydelig: «La oss drepe ham».

Bakgrunnen for Trumps ønske om å drepe Assad skal ha kommet etter et kjemisk angrep på sivile, noe som gjorde Trump, og verden for øvrig, opprørt.

– Han var en sterkt overvurdert general

Generalen var imidlertid av en annen oppfatning enn sin overordnede og nektet å utføre ordren. Dermed slapp den syriske diktatoren unna amerikanske kuler.

Mattis ble Trumps første og USAs 26. forsvarsminister 20. januar 2017. Han satt i ett år og elleve måneder.



Han var uenig med presidenten i flere sentrale utenrikspolitiske saker og trakk seg etter at Trump mot Mattis' vilje kunngjorde en amerikansk tilbaketrekking fra Syria.

– Han var en sterkt overvurdert general, og jeg lot ham gå, sa Trump om sin tidligere forsvarsminister. Han angret likevel ikke på at det endte med at Assad berget livet.

– Jeg hadde et skudd for å ta ham ut hvis jeg ville

– Jeg angrer ikke på det. Jeg kunne ha levd med begge deler. Du vet, jeg betraktet ham absolutt ikke som en god person, og jeg hadde et skudd for å ta ham ut hvis jeg ville, men Mattis var imot det, forteller Trump i TV-intervjuet.

Han minnet derimot om sin «suksess» med å ta ut to av USAs erklærte fiender.

– Jeg tok ut Soleimani, som du vet, jeg tok ut al-Baghdadi. Dette er to av de største terroristene, understreket Trump.

Video: «Mad Dog Mattis»: - Største trussel siden andre verdenskrig