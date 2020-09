Hellas ber EU om hjelp til å drifte asylleire på øyene

Statsminister Kyriakos Mitsotakis ba tirsdag EU-president Charles Michel om mer hjelp, ikke bare til bygging av nye leirer, men også til å drifte dem.

– Vi har allerede åpnet det nye anlegget, og det er der flaggene til Hellas og EU må vaie. I praksis må det være delt ansvar, ikke bare for byggingen, men også for driften av leiren, sa Mitsotakis om den nye teltleiren som er under oppføring på Lesvos.

Leiren skal erstatte Moria-leiren som brant i forrige uke. Planen er at alle de 11.000 hjemløse asylsøkerne skal være innkvartert i løpet av de neste dagene, men tirsdag hadde kun 800 personer flyttet inn.

Mange av dem som nå bor under åpen himmel på øya, nekter å flytte inn i teltleiren fordi de frykter å bli stengt inne i månedsvis på grunn av koronapandemien.

Fem pågrepet

Greske myndigheter mener at brannene i Moria-leiren ble påtent av asylsøkere som protesterte mot at alle beboerne skulle stenges inne som følge av et smitteutbrudd.

Tirsdag opplyste regjeringen at fem mistenkte personer er pågrepet, alle utenlandske statsborgere, mens en sjette person som trolig har reist fra øya, er etterlyst.

Ikke navngitte kilder oppgir at alle er afghanske statsborgere, og at to av dem er enslige mindreårige asylsøkere. Det blir også meldt at noen av dem hadde fått avslag på asylsøknadene sine.

En av dem skal ha blitt pågrepet nord i Hellas etter at han ble overført dit etter brannene i forrige uke.

Vil bruke makt

Myndighetene bruker tolker og løpesedler for å overbevise folk om at de må flytte inn i leiren. Men hvis de ikke lar seg overtale, vil myndighetene ty til makt, ifølge migrasjonsministeren Notis Mitaraki.

– Hvis dette ikke er mulig ved hjelp av argumenter, må det brukes politi. De er pålagt å bli flyttet til det nye området, sier Mitaraki til gresk rikskringkasting.

Han erkjenner at det vil ta minst seks måneder å bygge en ny permanent leir som skal erstatte Moria-leiren, noe som betyr at asylsøkerne på Lesvos vil måtte tilbringe vinteren i telt.

Tidligere har Mitaraki truet med at alle som ikke flytter inn i leiren, vil få kansellert sine asylsøknader.

Nye asylleire er også planlagt på fire andre greske øyer: Samos, Chios, Kos og Leros.

FN ber om EU-solidaritet

FN har de siste dagene trappet opp innsatsen på Lesvos. Nå ber organisasjonen europeiske land vise solidaritet ved å ta imot flere asylsøkere som befinner seg på greske øyer.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener at det er helt nødvendig å redusere antall personer som bor i mottak på øyene, og at levevilkårene for de gjenværende må bedres.

Også Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er klar på at situasjonen må løses med mer hjelp fra andre land i Europa.

– Vi trenger flere løfter om omplassering i denne vanskelige tiden, mens EU etablerer et mer forutsigbart og effektivt system basert på ansvarsfordeling, sier IOMs sjef António Vitorino.

Tyskland åpner for 1.500

Etter brannen på Lesvos har Frankrike og Tyskland tatt initiativ til at drøyt 400 enslige mindreårige asylsøkere som bodde i Moria-leiren, skal fordeles på ulike EU-land.

Tyskland vil ta imot 150 av disse, og tirsdag oppga regjeringskilder i Berlin at Tyskland også vil tilby opphold til 1.500 personer som bor i leirer på greske øyer.

Statsminister Angela Merkel og innenriksminister Horst Seehofer er enige om en plan som innebærer at Tyskland skal ta imot familier med barn som allerede har fått flyktningstatus i Hellas, og som også kan komme fra andre steder enn Moria-leiren.

EU-kommisjonen er ventet å legge fram nye forslag til en felles asylpolitikk senere i september.

Mitsotakis varslet allerede i fjor at Hellas vil legge om asylpolitikken, blant annet ved å plassere alle asylsøkere i lukkede mottak. Den konservative regjeringen har kuttet ankemulighetene for asylsøkere og også gjort kraftige kutt i økonomisk hjelp til dem som får opphold.