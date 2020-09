Navalnyj ønsker å returnere til Russland

Aleksej Navalnyj la tirsdag ut en hilsen på Instagram fra sykesengen i Berlin der han takket for støtten og fortalte at han mandag for første gang pustet for egen maskin en hel dag.

– Jeg kan fortsatt ikke gjøre så mye, men i går var jeg i stand til å puste selv hele dagen, sier Navalnyj i det som er hans første innlegg på sosiale medier siden han ble alvorlig syk.

Aldri vurdert å ikke dra tilbake

Til Bloomberg sier hans talskvinne Kira Jarmysj at man ikke har laget konkrete planer for opposisjonspolitikeren enda, men at det aldri har vært vurdert å ikke reise tilbake til Russland.

«Det fremstår mystisk for meg hvorfor noen skulle tro noe annet», utdyper hun overfor BBC.

Mandag bekreftet prøver analysert ved laboratorier i Frankrike og Sverige at den russiske opposisjonslederen ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Sterkt press på Russland

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men legene der var ikke i stand til å fastslå hva som feilet ham.

Etter internasjonalt press ble han fløyet til Charité-sykehuset i Berlin, der han har vært innlagt siden.

Tysklands statsminister Angela Merkel, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og andre vestlige ledere har krevd at russiske myndigheter «forklarer seg» i saken.

