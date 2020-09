Munnbind og tidlig stengetid for utelivet i København etter smitteoppblomstring

Tiltakene vil gjelde for København-regionen, som i tillegg til hovedstaden omfatter 16 kommuner. De kommer som svar på en oppsving i coronasmitte den siste tiden, særlig i hovedstadsområdet.

Det siste døgnet har ytterligere 334 personer fått påvist coronasmitte. Det er det fjerde døgnet på rad der antallet overstiger 300.

Smittetallet r, som angir hvor mange hver smittet person smitter videre, er nå på 1,5.

Når tallet er over 1 betyr det at epidemien vokser. 55 coronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus, tre av dem på intensivavdeling, ifølge helseminister Magnus Heunicke (S).

– Det er nå det gjelder

– Smitten er på et høyt nivå. Antallet innlagte har steget. Seruminstituttet advarer om at vi står på kanten av noe som kan utvikle seg til en bølge nummer to. Det er nå det gjelder, skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook.

Stengetid klokka 22 for utelivet er to timer tidligere enn det som gjelder i området per nå, og fire timer tidligere enn i resten av landet.

De nye tiltakene vil vare i to uker. Regjeringen presiserer at munnbindpåbudet er noe fleksibelt.

– Det gjelder når man står oppreist. Når man setter seg ned, kan man godt ta av munnbindet, sier Heunicke.

Gjelder bryllup og konfirmasjoner

Sluttidspunktet for fester omfatter også bryllup og konfirmasjoner. De får avholdes så lenge man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Danskene oppfordres også til å varsle politiet om de oppdager at det blir holdt store fester på offentlige steder der mange er samlet.

– Om det er snakk om offentlige privatfester, så kommer vi. Men fester på privat plass er ikke omfattet av restriksjonene. Det er kun en anbefaling og skyldes hensyn til privatlivets fred. Men det er altså ingen god idé å holde privat «apefest» for 150 mennesker, sier rikspolitisjef Thorkild Fogde.

Bølge to?

Danmark stengte kraftig ned i vår, i likhet med de fleste andre europeiske land. Det ikke nødvendigvis er snakk om en bølge to, mener fagdirektør Kåre Mølbak i Statens Serum Institut (SSI).

Danmark ble ifølge ham nemlig aldri helt ferdig med den første smittebølgen.

– Så om vi er i første eller annen bølge, handler om ordbruk. Vi må handle nå, slik at vi unngår et voldsomt press på sykehusene, sier Mølbak.