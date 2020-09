Trump møtte latinamerikanske tilhengere

Arrangementet i Phoenix i Arizona ble kalt et rundebordsmøte, men presidenten medgikk at det så mer ut som et valgmøte.

Arrangementet fant sted innendørs. Flere hundre mennesker, flesteparten av dem uten munnbind, satt tett sammen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Presidenten sa at han skulle være til stede for å lytte til det de frammøtte hadde å si, men at han også ville prøve å få opp temperaturen i folkemengden.

– Man trenger mye energi for å gjøre denne jobben ordentlig, sa Trump, som kritiserte demokratenes presidentkandidat Joe Biden for å ha tilbrakt mesteparten av tiden sin i hjemstaten Delaware.

– Jeg tror Delaware er et bra sted, men man må forlate det fra tid til annen, sa Trump.

Meningsmålinger viser tett løp mellom Trump og Biden i den vanligvis republikanskvennlige delstaten Arizona. Trump vil skape begeistring blant delstatens velgere med latinamerikansk bakgrunn ved å vise til at ledigheten blant dem var lav før koronapandemien brøt ut.

Denne delen av befolkningen har blitt hardt rammet av pandemien. I august var ledigheten blant folk med latinamerikansk bakgrunn på 10,5 prosent. Trump lover å få fart i økonomien og mener Biden vil sette muligheten for det i fare.