Hellas: Kun asylbehandling for dem som flytter inn i ny leir på Lesvos

– Fra neste mandag vil asylprosessen kun gjelde for dem som er i leiren, sier migrasjonsminister Notis Mitarakis til den greske radiostasjonen Parapolitika mandag.

De som da ikke har flyttet inn, vil få asylsøknaden sin henlagt og eventuelle intervjuer blir avlyst, skriver Lesvos News.

Teltleiren er etablert etter at Moria-leiren brant ned i forrige uke. Dermed ble om lag 12.000 asylsøkere hjemløse.

Den nye teltleiren rommer så langt om lag 5.000 mennesker, ifølge Mitarakis, som lover at alle de 12.000 skal kunne flytte inn i løpet av få dager.

Krever frihet

Etter brannene midt i forrige uke har tusenvis av mennesker, mange av dem småbarnsfamilier og grupper av unge menn, vandret langs veien på jakt etter et sted å slå seg ned.

De fleste har måttet brette ut teppene sine langs veikanten, andre har sikret seg en plass i tomme bygninger, mens noen til og med har sovet på tak.

Mandag arrangerte asylsøkere nye protester mot behandlingen de får på den greske øya. De krever mer verdige boforhold, og de vil bort fra Lesvos.

Myndighetene har i all hast etablert en ny leir med hvite telt ved landsbyen Panagiouda, men mange nekter å dra dit i frykt for at de vil bli glemt og overlatt til seg selv, slik de følte de ble i Moria-leiren.

Frykt fra begge hold

Brannene i den sterkt overbefolkede Moria-leiren har skapt en ny og enda vanskeligere situasjon både for asylsøkerne og lokalbefolkningen. På begge sider råder frykten for framtiden.

Lokale grekere håpet at brannen ville ført til at alle Morias beboere ble overført til fastlandet eller andre europeiske land.

– Vi er redde. 90 prosent av folk her er imot den nye leiren, og vi vil alle at de drar fra øya, sier Savvas Afentoulis (70), som sitter på en kafé i Panagiouda.

– Hellas kan ikke håndtere situasjonen alene, EU må finne en løsning, legger han til.

Han minner om at det ikke alltid har vært slik på Lesvos. Under flyktningkrisen i 2015, da hundretusener kom til øya, stilte mange innbyggere opp i solidaritet. Flere av dem ble også nominert til Nobels fredspris, som symbol på øybefolkningens gjestfrihet.

– Men etterpå, da Moria ble full av folk, begynte de å stjele sauene våre og gjorde skadeverk, sier Afentoulis som forklaring på hvorfor holdningene har endret seg.

Frykter vold

Ikke langt unna sitter fire unge somaliere, som håper å kunne slippe inn i den nye leiren, og på sikt kunne reise til Frankrike eller Tyskland. De er også redde.

– Hvis vi drar dit, blir vi drept sier 18-åringen Ahmed og peker på veien der tusenvis av mennesker sover under åpen himmel.

– Hvis vi går dit, blir vi drept, sier han igjen, men denne gangen peker han mot landsbyen mens han gjør en håndbevegelse som om han får strupen skåret over.

Ungdommene er ikke sikre på om de blir sluppet inn i den nye leiren, der familier har forrang.

Mens de blir intervjuet, går tre personer inn i leiren, blant dem en gravid kvinne. Søndag kveld flyttet 500 asylsøkere inn hit, og om få dager er det meningen at den skal huse alle som er blitt hjemløse.

På grunn av coronapandemien vil beboerne ikke få lov til å gå ut og inn.

Ifølge den greske innvandringsministeren er om lag 200 asylsøkere smittet av koronaviruset. Det er langt flere enn de 37 som hadde fått påvist smittet før Moria-leiren brant forrige onsdag.

– Katastrofe

De siste årene har det stadig oftere dukket opp konflikter mellom asylsøkere og lokale grekere.

– Denne situasjonen er en katastrofe for lokalbefolkningen, sier Vassilis Kiosia. Han er selv innvandrer fra Albania og sier han forstår at asylsøkerne har det vondt.

– Men det er ingen jobber, sier 35-åringen.

Ordføreren i Mytilini, Stratis Kytelis, understreker at regjeringen i Aten er fullt klar over at lokalbefolkningen ikke vil ha noen ny leir på øya.

Så lenge asylsøkerne blir, vil spenningen og frykten fortsette, mener han.