SOHR: Ti drept i luftangrep i Syria

I angrepene, som var rettet mot opprørerkontrollerte posisjoner sør for byen Albu Kamal, mistet åtte irakere og to syrere livet, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I tillegg ble flere lagre med ammunisjon og militære kjøretøy ødelagt, ifølge SOHR.

Israel har gjennomført et stort antall angrep i Syria i løpet av krigen i landet, men kommenterer vanligvis ikke angrepene selv.