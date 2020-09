Minst to drept i antatt islamistangrep i Mosambik

Angrepet skjedde lørdag da antatte jihadister overfalt to kjøretøy som fraktet passasjerer fra byen Palma til Nangade, nær grensen til Tanzania, opplyste to militærkilder søndag.

En militærpost ligger nær stedet der angrepet fant sted. En soldat var vitne.

– Hjelp ble gitt, men det er bekreftet at to døde og mange ble såret, sier han.

En høytstående offiser i Palma sier at man antok at strekningen var trygg og at kjøretøyene derfor kunne ferdes uten militæreskorte. Trusselnivået er nå skjerpet.

– Med dette angrepet kan vi nå anta at vi er isolert fra resten av provinsen og landet. Akkurat nå er luftveien den eneste trygge måten å komme seg til og fra Palma på, sier han.

En annen militæroffiser i byen sier at hæren og sikkerhetsstyrkene ikke har kapasitet til å slå tilbake mot opprørerne.

Palma ligger nær et av Afrikas største gassfelt. Den nordlige delen av Mosambik har siden 2017 vært rammet av et ytterliggående islamistopprør. Over 1.500 mennesker er drept og minst 250.000 drevet fra sine hjem. Uroen har gjort det vanskelig for landet å gjennomføre planene om gassutvinning utenfor landets kyst, der militante i forrige uke tok kontroll over to små øyer.