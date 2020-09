Hellas krever at EU tar større ansvar for migrasjon til Europa

Rundt 12.000 migranter ble husløse og sover langs veiene på øya Lesvos etter at den overfylte leiren i Moria brant ned, og greske myndigheter er nå i ferd med å bygge opp en teltleir til migrantene.

Mitsotakis beskyldte enkelte av beboerne i Moria-leiren for utpressing mot greske myndigheter ved å sette fyr på leiren. Men han sa at dette også kan være en anledning for EU til å forbedre sin håndtering av en stor utfordring.

– Nedbrenningen var en tragedie. Bildene var ille. Det var en varsel til alle om å følge mer med. Europa har ikke råd til å mislykkes nok en gang på migrantsaken, sa han søndag.

Elendige forhold

Menneskerettighetsaktivister har lenge ropt varsku om de elendige forholdene i Moria-leiren, som var bygd for 2.750 mennesker, men har vært overfylt av 12.500 mennesker som har søkt tilflukt på Lesvos fra Tyrkia.

Siden brannene har tusener av mennesker sovet ute langs landeveien under bevoktning av gresk politi. Mange klager over at myndighetene ikke lar dem reise videre til fastlandet, mens deler av lokalbefolkningen klager over at øya deres brukes som oppsamlingssted for flyktninger og migranter.

Mitsotakis sa han har vært i kontakt med Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel om overføring av iallfall noen av migrantene fra Moria, men at det uansett skal bygges en ny permanent leir på Lesvos.

Midlertidig teltleir

Greske myndigheter håper å få innkvartert alle asylsøkerne fra Moria-leiren i en ny midlertidig teltleir i løpet av en uke.

I utgangspunktet er det plass til 3.000 mennesker i teltleiren ved Kara Tepe på Lesvos som nå bygges opp av hæren. Men planen er å sørge for telt til alle som tidligere bodde i den nå nedbrente asylleiren Moria.

– I løpet av fem dager vil operasjonen være fullført. Alle vil da være inne i den nye leiren, sa migrasjonsminister Notis Mitarakis søndag.

Rundt 300 asylsøkere har gått med på å flytte inn i teltleiren. Men mange andre har nektet og fortsetter inntil videre å sove utendørs.

Alle som skal innkvarteres der, må testes for korona først, og søndag ettermiddag var det påvist sju nye smittetilfeller, opplyser greske helsemyndigheter.