Tyskland etterforsker IS-forbrytelser mot yazidiene

Ingen tiltaler er tatt ut ennå, ingen er blitt avhørt, og ingen razziaer er gjennomført. Men fokus for granskingen er trolig kvinner som reiste fra Tyskland for å slutte seg til IS i Syria og Irak, ifølge Bayerischer Rundfunk.

Detaljer om granskingen ble først avdekket som svar på spørsmål fra parlamentsmedlemmer fra venstrepartiet Die Linke.

Kvinner i IS var med på å ta yazidikvinner og yazidijenter som slaver, og det er like sannsynlig at de var involvert i tortur som mennene i IS, ifølge Ulla Jelpke, talskvinne for Die Linke.

Jihadistene i IS massakrerte mennene og tok kvinnene som sexslaver da de i 2014 tok kontrollen over Sinjar-området i Irak, der mange yazidier bodde.

Den tyske delstaten Baden-Württemberg ga et tusentall yazidikvinner asyl, inkludert Nadia Murad, som overlevde en slavetilværelse hos IS og senere ble tildelt Nobels fredspris.