Forsiktig optimisme foran Afghanistan-forhandlinger

Etter åpningsseremonien i Doha lørdag møttes lederen for regjeringens fredsprosess, Abdullah Abdullah, og Talibans forhandlingsleder Abdul Ghani Baradar med Qatars emir Tamim bin Hamad al-Thani for å drøfte den videre prosessen.

Regjeringens team opplyste på Twitter at det første møtet mellom kontaktgruppene til de to delegasjonene fant sted søndag. Taliban-talsmann Mohammad Naeem bekreftet at de hadde hatt samtaler om tekniske spørsmål før forhandlingene begynner på alvor mandag.

Våpenhvile

Under åpningsseremonien ba både regjeringen og dens allierte, inkludert USA, om en våpenhvile. Men Taliban nevnte ikke ordet våpenhvile da de kom til forhandlingsbordet.

Abdullah Abdullah foreslo at Taliban kunne tilby en våpenhvile mot at flere av deres fengslede krigere ble løslatt.

– Dette kunne være en av deres ideer eller et av deres krav, sa Abdullah.

I en av talene under åpningen gjentok Baradar, som var en av Talibans grunnleggere, bevegelsens syn om at Afghanistan må styres i tråd med islamsk lov, et krav som ligger an til å bli et viktig konfliktpunkt i forhandlingene.

Kan ta flere år

En ferdig og omfattende fredsavtale kan ta flere år å forhandle fram og vil avgjøres av partenes vilje til å søke kompromisser og hvor mye de er villige til å dele på makten.

Taliban styrte Afghanistan i flere år fram til 2001, da USA og andre vestlige land hjalp en koalisjon av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Den islamistiske bevegelsen har siden kjempet en væpnet kamp og aldri latt seg slå militært, selv ikke da USA og landets allierte hadde over 150.000 soldater i landet, blant dem flere hundre norske.

Taliban, som i dag kontrollerer rundt halvparten av Afghanistan, har i alle år kalt regjeringen i Kabul for USAs løpegutter og nektet å forhandle med dem så lenge det var utenlandske styrker i landet.