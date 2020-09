Økende coronasmitte i flere europeiske land

I Storbritannia ble det lørdag registrert over 3.000 nye tilfeller for andre dag på rad, ifølge Sunday Times. En tredel av de nye tilfellene var i eldrehjem der smitten har spredt seg med lynets hastighet.

– Jeg tror man må kunne si at vi er på randen av å miste kontrollen, sier Mark Walport til BBC. Han er den britiske regjeringens fremste vitenskapsrådgiver.

Som følge av en rekke lokale utbrudd blir nye strenge restriksjoner innført mandag, blant annet et forbud mot at flere enn seks personer kan komme sammen.

Oppover i Østerrike

I Østerrike sa statsminister Sebastian Kurz at landet nå står overfor den andre smittebølgen etter at nye tilfeller steg til over 1.000 per dag.

Kurz sa at nye restriksjoner vil måtte innføres, blant dem strengere kontroll av arrangementer og en utvidelse av påbudet om bruk av munnbind til å gjelde i alle butikker og offentlige bygg.

I Frankrike ble det lørdag registrert 10.000 nye tilfeller, et like høyt nivå som da det sto på som verst i april.

Selv om han innrømmet at situasjonen er klart forverret, ville statsminister Jean Castex likevel ikke varsle nye restriksjoner.

Lettelser i Sør-Korea

Andre steder i verden har myndighetene i Sør-Korea lettet på en del av restriksjonene etter at de fikk kontroll over en ny smittebølge, mens politiet i Melbourne i Australia arresterte flere titall deltakere i en mindre demonstrasjon mot nedstengning.

Demonstrasjonen i Australia fulgte etter større demonstrasjoner i Tyskland og en mindre markering i Polen lørdag.

I USA kalte den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden president Donald Trump for grovt uforsiktig for å ha arrangert et valgkampmøte i Nevada der de fleste unnlot å bruke munnbind.

Situasjonen i USA er en av de verste i verden, med 6,5 millioner smittede og nesten 200.000 døde.

I Latin-Amerika gikk antall smittede over 8 millioner denne uka. Verst rammet er Brasil med 131.000 dødsfall fra coronaviruset.