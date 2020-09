Rettssak mot britisk-iransk kvinne utsatt på ubestemt tid

Det opplyser den britiske parlamentarikeren Tulip Siddiq, som har vært i kontakt med Richard Ratcliffe, søndag.

Zaghari-Ratcliffe (42) og ektemannen er frustrerte og sinte over at hun nok en gang behandles som en forhandlingsbrikke i et spill, sier Siddiq.

Zaghari-Ratcliffe har allerede tilbrakt over fire år i fengsel og husarrest etter at hun ble pågrepet på flyplassen i Teheran sammen med sin lille datter i april 2016. Hun var da på vei ut av landet etter å ha besøkt slektninger i Iran. På det aktuelle tidspunktet jobbet hun for Thomson Reuters Foundation – en del av medieorganisasjonen som driver med ideelt arbeid. Hun ble dømt til fem års fengsel for oppvigleri, noe hun har nektet seg skyldig i.

I vår, da straffen nesten var ferdigsonet, fikk Zaghari-Ratcliffe permisjon fra fengselet og satt i husarrest på grunn av pandemien. Det ga håp om at hun snart ville kunne vende hjem.

Men denne uken fikk hun beskjed om at hun ville bli tiltalt igjen og at en ny rettssak skulle starte søndag. Det er ikke kjent hva hun er tiltalt for. Men nå er rettssaken utsatt uten at en ny dato er satt.