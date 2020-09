Politiet om Maddie-saken: – Vi har ikke nok

Helt siden Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet i Praia da Luz i Portugal i 2007, har politiet forsøkt å finne ut hva som skjedde med den da tre år gamle jenta.

I juni bekreftet politiet at en 43 år gammel tysk mann er mistenkt i saken.

I et intervju med Sky News innrømmer imidlertid tysk politiet at etterforskningen er vanskelig.

– Vi har ikke nok til å ta ut tiltale. Men det er noen tips som gjør at vi er optimistiske til at etterforskningen vil bli suksessfull, sier påtaleleder på saken, Hans Christian Wolters, til den britiske TV-kanalen.

Les også: Politiets skremmende funn hos McCann-mistenkt



400 tips



De siste månedene har politiet i Storbritannia og Tyskland mottatt over 400 tips i saken.

Hans Christian Wolters er påtaleleder i Madeleine McCann-saken. Foto: Martin Meissner / AP

– Vi har ikke funnet noe de siste tre månedene som gjør at vi tror vi har feil person, men bevisene vi har nå er de samme som da vi gikk ut i pressen i juni, sier Wolters til Sky News.

Tysk politi etterforsker saken som en drapssak og har oppgitt at de har grunn til å tro at McCann er død, uten å si noe om hva de bygger antakelsen på.

Den tyske mannen, som har sonet flere fengselsstraffer for seksuelle overgrep mot barn, skal ha oppholdt seg i Praia de Luz på samme tid som Madeleine forsvant.

Les også: Oppfordrer politiet til å lete et annet sted



Har ikke gitt opp

Foreldrene til den britiske jenta, som var tre år da hun forsvant, håper at saken endelig kan bli løst. Talsperson for foreldrene, Clarence Mitchell, har tidligere uttalt til BBC at foreldrene er takknemlige for utviklingen, men at de fortsatt tror datteren er i live.

– De har ikke gitt opp håpet om å finne Madeleine i live, til tross for tiden som har gått. De har aldri gitt opp det håpet, sa Mitchell.

Han understreket at foreldrene samtidig er realistiske og trenger svar for å kunne finne fred.

Les også: Taust fra tysk politi etter å ha endevendt kolonihage i McCann-saken



– Blir ikke noe rettssak



Tyskerens forsvarer, Friedrich Fulscher, sier følgende om politiets mistanke mot sin klient.

– Hvor er bevisene? Hvorfor har ikke påtalemyndigheten lagt frem noe, sier Fulscher til The Sun.

Han tror 43-åringen aldri vil bli tiltalt for å ha noe med bortføringen å gjøre.

– Det vil ikke bli en rettssak mot min klient vedrørende Madeleine McCann. Jeg er sikker, sier han.