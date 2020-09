For første gang setter partene seg ned ved forhandlingsbordet i håp om å få slutt på den 20 år lange krigen i landet.

– Forhandlingene er en historisk mulighet til å få en slutt på krigen i Afghanistan, og oppstarten av forhandlingene gir grunn til forsiktig optimisme. Det afghanske folket ønsker seg fred. Norge håper at partene lykkes i å bli enige om en politisk løsning på konflikten og skape sin egen fremtid, sier Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse til NTB.

Forhandlingsmøtet ble åpnet med en seremoni lørdag i Qatars hovedstad Doha. USAs utenriksminister Mike Pompeo var til stede.

– Konflikten i Afghanistan dreper og skader tusenvis av sivile hvert år. Situasjonen kan ikke fortsette. En løsning må bygge videre på de fremskrittene som er gjort i landet og sikre ofres rettigheter, demokrati og menneskerettigheter, inkludert for kvinner, sier utenriksministeren.

Norge har fortsatt rundt 60 spesialsoldater stasjonert i Kabul, der de i flere år har samarbeidet tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følger dem på oppdrag.

– Norge har et langvarig engasjement i Afghanistan og har stått sammen med det afghanske folket under hele konflikten. Vi har jobbet for en politisk løsning og en inkluderende fredsprosess, sier Eriksen Søreide.