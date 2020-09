Maduro sier «amerikansk spion» er pågrepet i Venezuela

Pågripelsen skjedde etter at myndighetene skal ha hindret et angrep mot et annet oljeraffineri.

– I går pågrep vi en amerikansk spion i delstaten Falcon ved raffineriene Amuay og Cardon, sa Maduro i en TV-sendt tale fredag lokal tid.

Forholdet mellom USA og Venezuela er spent, og Donald Trump har i sin presidentperioden satt i gang en hard sanksjonskampanje for å fjerne Maduro fra makten i Venezuela

I august ble to tidligere amerikanske soldater dømt til 20 års fengsel for å ha deltatt i et mislykket angrep mot president Maduro.