Hellas trapper opp hjelpearbeidet på Lesvos etter Moria-brannen

Hundrevis av personer som har mistet tak over hodet, demonstrerte fredag mellom leiren og Mytilini, hovedstaden på Lesvos. Demonstrantene bar blant annet plakater der det sto «Vi vil ha frihet» og «Vi vil ikke ha en ny leir».

I Mytilinis gater vandret desperate familier rundt etter å ha tilbrakt de siste nettene i veigrøfter, på parkeringsplasser eller ved bensinstasjoner.

– Vi har lidd i tre dager. Vi er sultne og tørste, vi har ikke noe toalett eller dusjer, sier den kongolesiske asylsøkeren Patricia Bob til nyhetsbyrået AFP.

Det greske militæret har begynt å bidra til arbeidet med å sette opp et midlertidig leirsted på en åskam nær den nedbrente leiren, men de måtte bruke helikoptre for å unngå veiblokader som lokalbefolkningen har satt opp i protest mot at en ny leir settes opp.

Totalskadd

Rundt 11.500 asylsøkere, inkludert 2.200 kvinner og 4.000 barn, er uten nødvendig ly, ifølge FN. Over 70 prosent av dem er fra Afghanistan.

Elleve politikjøretøy og to vannkanoner har styrket myndighetenes nærvær etter brannen.

– Politiet blokkerte flere veier, og det er ikke klart hva regjeringens plan er, og situasjonen forblir kaotisk, sier talsperson Faris Al-Jawad i Leger Uten Grenser.

Leiren ble denne uken totalskadd i flere branner. Brannen var påsatt, ifølge greske myndigheter.

Håper på EU

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis framholder at EU må ta en mer aktiv rolle i å drive den nye leiren.

– Ledermodellen må være annerledes, med full EU-deltakelse, sa han etter å ha vært i møte med EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas.

400 enslige mindreårige asylsøkere som holdt til i den nedbrente Moria-leiren på Lesvos, skal fordeles mellom ti EU-land, bekreftet Tysklands innenriksminister Horst Seehofer fredag.