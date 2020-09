Opprørspoliti sendt til Moria-leiren

Lokale innbyggere har satt opp veisperringer som stopper ryddingen av restene av Moria-leiren, som brant både natt til onsdag og torsdag.

– Dette er tiden for å stenge ned Moria for godt, sa en representant for lokale myndigheter, Vangelis Violatzis, til nyhetsbyrået AFP.

Leiren har de siste årene huset rundt 13.000 asylsøkere, til tross for at den kun er dimensjonert for knappe 3.000. Mange mistet sine siste eiendeler da flammene fortærte teltene.

Fredag våknet flere av asylsøkerne etter å ha tilbrakt en tredje natt utendørs. Noen hadde forsøkt å bygge ly med greiner og tepper ved siden av veien.

Flere av innbyggerne på Lesvos gjør nå det de kan for å stoppe at nye telt blir satt opp.

– Vi vil ikke ha en leir til, og vi er imot alt byggearbeid. Vi har levd med denne situasjonen i fem år, og nå er det på tide for andre å bære denne byrden, understreker Violatzis.

Fredag sendte greske myndigheter busslaster med opprørspoliti for å hindre at situasjonen eskalerer ytterligere.

Greske myndigheter mistenker at beboere i leiren selv kan ha påsatt brannen i protest mot isolasjonskravene som ble innført etter at 35 migranter testet positivt for koronavirus. Noen migranter har også satt fyr på omkringliggende jorder og angrepet politiet.